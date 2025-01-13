السعودية | ولي العهد يستقبل رئيس وزراء اليونان في المخيم الشتوي بالعلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العُلا اليوم، دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء في الجمهورية الهيلينية “اليونان”.

وقد صافح دولة رئيس الوزراء فور وصوله مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، فيما صافح سمو ولي العهد أصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي اليوناني، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء في زيارته للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.

وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلع دولة رئيس الوزراء على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق ومعالي وزير السياحة الاستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الاستاذ ياسر بن عثمان الرميان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية “اليونان” الدكتور سعد العمار.

فيما حضر من الجانب اليوناني معالي وزير الخارجية السيد جورجيوس جيرابيتريتيس، ومعالي وزير الدفاع الوطني السيد نيكولاس جورجيس ديندياس، ومعالي وزير البيئة والطاقة السيد ثيودوروس سكايلاكيس ومعالي وزير التنمية السيد باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، ومعالي وزيرة الثقافة السيدة ستيلياني ميندوني، ومعالي وزيرة السياحة السيدة أولقا كيفالوجياني، ونائب وزير الخارجية السيدة ألكسندرا بابادوبولو، ونائب وزير الخارجية السيد كونستانتينوس فراجكوجيانيس، ومعالي وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة المناوب السيد يوانيس فروتسيس، والمدير العام لجهاز الاستخبارات الوطني السيد ثيميستوكليس ديميريس، وعضو البرلمان، السيد ثيوهاريس، وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة السيد أليكسيس كونستانتوبولوس، ومدير الديوان الدبلوماسي لرئيس الوزراء السيد يوانيس ميلتياديس نيكولايديس، ومستشار الأمن القومي السيد اثناسيوس نتوكوس.

عقب ذلك ترأس سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي ـ اليوناني، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام المجلس وقع سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني على محضر اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-اليوناني.

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