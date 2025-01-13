شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الغيضة و مدير الواجبات الزكوية بالمهرة يناقشا معا تحسين تحصيل الموارد الزكوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لتقى مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، بمكتبه، مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة المهرة الأستاذ البخيت عويض بايعقوب، بحضور مدير إدارة تحصيل الواجبات الزكوية بمديرية الغيضة الأستاذ سليم عبيد عليان. وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهت عملية تحصيل الموارد الزكوية خلال العام المنصرم 2024م، إلى جانب مناقشة الحلول المقترحة لتحسين التحصيل خلال العام الجاري 2025م. كما تم استعراض خطة الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة وخطة إدارة تحصيل الواجبات الزكوية بمديرية الغيضة. وأعرب الأستاذ سالم سعيدان عن حرص السلطة المحلية بالمديرية على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير عملية تحصيل الموارد الزكوية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات لتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين الموارد المالية. بدوره، أكد الأستاذ البخيت عويض بايعقوب استعداد الإدارة العامة للواجبات الزكوية لتقديم كافة التسهيلات وتجاوز العراقيل لضمان استمرارية العمل بفاعلية في تحصيل الواجبات الزكوية، مشيدًا بدعم السلطة المحلية بقيادة محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر. كما اعرب الحاضرون في اللقاء شكرهم وتقديرهم للقيادة المحلية بالمحافظة على جهودها في دعم قطاع الواجبات الزكوية وتوفير التسهيلات اللازمة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتنمية الموارد لخدمة التنمية المحلية.

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