شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تعتدي على جرحى ومعاقين بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رض عدد من الجرحى والمعاقين في محافظة مأرب لاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء مشاركتهم في قراءة بيان لرابطة الجرحى والمعاقين، حيث كانوا يشاركون في فعالية سلمية للمطالبة بحقوقهم. وقال شهود عيان، إن الحادث وقع عندما كان مجموعة من الجرحى والمعاقين، الذين كانوا على كراسي الإعاقة، في مكان عام لقراءة البيان الذي يتناول مطالبهم الخاصة بالعلاج والرعاية. وأوضح الشهود أن قوات الأمن أقدمت على اعتداءات جسدية بحق المشاركين، مما أسفر عن إصابات جديدة في صفوفهم، حيث تعرض بعضهم للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، الذين قاموا بتفريق المحتجين بالقوة. وأدان ناشطون حقوقيون هذه التصرفات، مطالبين السلطات المحلية بالتوقف عن ممارسة العنف ضد فئة الجرحى والمعاقين الذين يعانون أصلاً من ظروف صعبة. من جانبها، طالبت رابطة الجرحى والمعاقين، في بيان لها، بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة وتقديم المعتدين إلى العدالة، مؤكدة أهمية حماية حقوق الجرحى والمعاقين في جميع الأوقات، سواءً في الفعاليات السلمية أو في حياتهم اليومية. يُذكر أن الجرحى والمعاقين في مأرب يعانون من نقص في الرعاية الصحية اللازمة، فضلاً عن التهميش الذي يتعرضون له في مختلف المجالات.

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن تعتدي على جرحى ومعاقين بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.