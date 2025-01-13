شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشاب اليمني الذي رشحه "ترامب" لشغل منصب مستشار في البيت الأبيض ؟ "الاسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر يمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد رشح الشاب اليمني جمال السعدي اليافعي لشغل وظيفة مستشار في دائرة الشرق الأوسط للجنة الأمن القومي في البيت الأبيض. وبحسب المصادر، تم إبلاغ اليافعي بترشيحه للمنصب، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن تعيينه في فريق ترامب خلال الأسبوع المقبل. يأتي هذا الترشيح في وقت حساس من تاريخ الولايات المتحدة، مما يعكس توجهات الإدارة الجديدة نحو تعزيز العلاقات مع الدول العربية والشرق الأوسط.

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