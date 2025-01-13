شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعه للحوثيين ...قصف امريكي يستهدف حرف سفيان والكشف عن مصرع هذه القيادات البارزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة بمحافظة "عمران " المتاخمة للعاصمة صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تسريبات متداولة على نطاق واسع في الأوساط القبلية بالمحافظة حول مقتل عدد من القيادات الميدانية البارزة في صفوف الميلشيا جراء استهداف طائرات أمريكية لأحد المواقع التي كانت تتواجد فيها في مديرية "حرف سفيان" كبرى مديريات محافظة عمران والتي تعد خط امداد رئيسي للحوثيين بالمقاتلين .

وأكدت المصادر لـ" المشهد اليمني " ان ثمة تسريبات متداولة على نطاق واسع في أوساط قبائل محافظة عمران عن سقوط قتلي ومصابين من القيادات الميدانية البارزة في ميلشيا الحوثي جراء استهداف طائرات أمريكية لأحد المواقع التي كانت تتواجد فيها في مديرية "حرف سفيان" كبرى مديريات المحافظة والتي شنت ما يقدر ب12 غارة جوية قبل يومين على عدة مواقع للحوثيين في المديرية.