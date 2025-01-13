- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليوناني يزور معالم العُلا الأثرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية "اليونان"، اليوم، منطقة "الحِجِر" التاريخية بمحافظة العُلا، التي تُعد أول موقع تراثي سعودي يُسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة "يونسكو".
واطلع خلالها على أبرز المعالم والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، وشُيّدت خلال حقب زمنية ماضية.
وشملت الزيارة التي رافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي والهيليني، "قصر الفريد" الذي يُعدّ أحد أبرز المعالم الأثرية القديمة في منطقة "الحِجِر" بالعُلا، وكذلك موقع "قصر البنت" الأثري الذي يعود بناؤه إلى ما قبل الميلاد.
ويعدُّ معلمًا أثريًا بارزًا شُيّد ليشكّل مسرحًا مفتوحًا بين طبيعة وتضاريس الحِجِر ومكوناتها، بالإضافة إلى العديد من المواقع والشواهد التاريخية القديمة التي تزخر بها محافظة العُلا.
وتشكل مقصدًا للعديد من السائحين من مختلف الدول، وتحظى بعناية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ووزارة الثقافة، والهيئة السعودية للسياحة، ومختلف الجهات ذات العلاقة، للحفاظ على مكوناتها بوصفها إرثًا إنسانيًا يعبّر عن طبيعة العُلا، وواقع الحضارات الإنسانية التي سكنت المنطقة على مدار العصور.
واطلع خلالها على أبرز المعالم والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، وشُيّدت خلال حقب زمنية ماضية.
أخبار متعلقة
زيارة رئيس وزراء اليونان للمملكة.. تعزيز للتعاون والتنسيق بين البلدين
القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة
المعالم التاريخية بالعلاكما تضمنت الجولة زيارة جبل "أثلب" الذي يضم موقع "الديوان" وهو أحد المعالم التاريخية في شمال شرق منطقة الحِجِر.
ويعدُّ معلمًا أثريًا بارزًا شُيّد ليشكّل مسرحًا مفتوحًا بين طبيعة وتضاريس الحِجِر ومكوناتها، بالإضافة إلى العديد من المواقع والشواهد التاريخية القديمة التي تزخر بها محافظة العُلا.
وتشكل مقصدًا للعديد من السائحين من مختلف الدول، وتحظى بعناية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ووزارة الثقافة، والهيئة السعودية للسياحة، ومختلف الجهات ذات العلاقة، للحفاظ على مكوناتها بوصفها إرثًا إنسانيًا يعبّر عن طبيعة العُلا، وواقع الحضارات الإنسانية التي سكنت المنطقة على مدار العصور.