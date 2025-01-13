تعرف الى قصته ..رجل ياباني يمدح الناس فى الشوارع مقابل 65 دولارا

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عدن - ياسمين التهامي - �وجد العديد من المهن التقليدية التي يعمل بها الأشخاص مقابل الحصول على النقود التي تساعدهم على العيش، لكن الياباني العم برايس، البالغ من العمر 43 عاماً، لجأ إلى مصدر دخل غير تقليدى حيث عمل على تقديم الثناء للغرباء في الشوارع مقابل رسوم صغيرة. بدأ برايس من مدينة توتشيغى باليابان في العمل بمهنته بعد أن فقد وظيفته بسبب إدمانه للقمار ما اضطره لمواجهة عواقب أفعاله، والتوجه إلى شوارع طوكيو للبدء في عمله الجديد وهو مدح الناس مقابل رسوم بسيطة. وبدأ الرجل الياباني حمل لافتة مدون عليها "أمدحك كثيرًا!"، وعلى الرغم من افتقاره إلى مهارات الأداء، مثل الغناء أو الخدع السحرية، فقد وجد أن طريقته تضفى البهجة على المارة بالشوارع وتجعلهم يشعرون بالتقدير والاهتمام لهذا يعمل بمهنته منذ ثلاث سنوات. ونجح العم برايس في تكوين قاعدة زبائن، حيث يلجأ إليه العديد لسماع كلمات مشجعة عندما يحتاجون إلى تعزيز معنوياتهم، مما اكسبه شهرة واسعة خاصة بعد عرض فيلم وثائقي قصير له على قناة فوجي تي في. 175453-المارة-يتفاعلون-مع-برايس.webp وخلال عمله طوال الثلاث سنوات سافر العم برايس إلى 31 من محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة، وقدم الثناء لأكثر من 30 شخصًا يوميًا. وفي المتوسط، كسب حوالي 10 آلاف ين (حوالي 65 دولارًا) يوميًا.

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