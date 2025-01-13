تكنولوجيا: ظهور أول اعلان تشويقي لهاتف Oppo Find N5 هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ذكرت تقارير سابقة أن شركة Oppo ستكشف عن هاتفها القابل للطي Oppo Find N5 في شهر فبراير في الصين. كما من المتوقع إطلاق هواتف قابلة للطي منافسة من شركات أخرى في النصف الثاني من هذا العام. وهذا يشير إلى أن N5 سيكون له ميزة تنافسية كبيرة على منافسيه.

كشف اليوم مدير منتجات Oppo السيد Zhou Yibao، أن أولى تشويقات Find N5 ستصدر هذا الأسبوع. ومع ظهور التفاصيل الأولى لهذا الهاتف القابل للطي المنتظر بشدة، فمن المرجح أنه قد يتم إطلاقه بعد فترة وجيزة من عيد الربيع الصيني المقبل، والذي من المتوقع أن ينتهي في الأسبوع الثالث من فبراير. لذلك، من المرجح أن يتم إطلاق Find N5 في النصف الثاني من فبراير.

بالإضافة إلى الصين، من المتوقع أيضًا إطلاق Find N5 في أسواق جنوب شرق آسيا. كما يقترب الإطلاق العالمي لـ N5 بسرعة، حيث حصل الجهاز بالفعل على الشهادات في أسواق متعددة.

وفقًا للتقارير والتسريبات السابقة سيكون Oppo Find N5 جهازًا أكثر نحافة وأخف وزنًا مع هيكل من التيتانيوم. وعلى الرغم من تصميم أفضل مقارنةً بـ Find N3 من عام 2023، إلا أن N5 قد يحتوي على بطارية أكبر بسعة تصل إلى 6000 مللي أمبير. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات بالإضافة إلى الشحن السريع السلكي.

من المتوقع أن يصل Find N5 بشاشة داخلية قابلة للطي بدقة 2K. وفي الخلف، سيأتي بكاميرا دائرية تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بحجم 50 ميجابيكسل مع تكبير بصري 3 مرات. ومن المتوقع أن يعمل بنظام ColorOS 15، المبني على نظام Android 15.

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