تكنولوجيا: تسريبات تؤكد OnePlus Open 2 سيأتي بتحسينات كبيرة في الربيع القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اثنان من المسربين الصينيين البارزين على Weibo عن بعض التفاصيل الجديدة حول هاتف OnePlus Open 2 القادم وهو خليفة الهاتف OnePlus Open، ومن المحتمل أن يكون إعادة تسمية للهاتف Oppo Find N5 في الأسواق العالمية.

وفقًا للشائعات، سيتميز الهاتف القابل للطي بتصميم جديد أكثر متانة باستخدام التيتانيوم ومن المحتمل أن يكون أنحف هاتف قابل للطي في الأسواق متفوقًا على Honor Magic V3.

ولن يتقصر التحديث على التصميم فقط، حيث يدعي التسريب أن الجهاز سيحتوي على كاميرا Hasselblad ثلاثية محسّنة، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير تقريبًا، ودعم الشحن اللاسلكي، ودعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع شائعات سابقة.

وأخيرًا، يعتقد أحد المسربين أن Oppo Find N5 سيتم تقديمه في الصين في فبراير، بينما من المقرر إطلاق OnePlus Open 2 عالميًا بين مارس ويونيو، قبل إطلاق هواتف Samsung و Google القابلة للطي مباشرةً. ويبدو أن OnePlus و Oppo قد تجاوزا زمن الإصدار لعام 2024 لهذا السبب.

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