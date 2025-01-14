شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث اختراعات CES 2025 .. من الذكاء الاصطناعى إلى السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض CES 2025 عرضا مذهلا لأحدث الابتكارات التكنولوجية التي تجمع بين الإبداع والتطبيق العملي في مختلف المجالات، من الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعى إلى تطورات السيارات الكهربائية والروبوتات المتطورة، قدم المعرض مجموعة من التقنيات التى تعد بإحداث ثورة في حياتنا اليومية.

إليكم أبرز هذه الابتكارات التي ستغير طريقة تعاملنا مع التكنولوجيا في المستقبل:

في معرض CES 2025، تم عرض العديد من الأجهزة الذكية التي تجمع بين التكنولوجيا والابتكار، من أبرز هذه الأجهزة كانت كاميرا Bird Buddy Petal، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور وفيديوهات للحياة البرية في الحدائق، مما يعزز تجربة التواصل مع الطبيعة، هذه الكاميرا تتيح للمستخدمين مشاهدة الحياة البرية عبر هواتفهم الذكية، وتعد إضافة رائعة لهواة التصوير والطبيعة.

أيضًا، تم تقديم ملعقة الملح الكهربائية، التي تستخدم تقنية ذكية لخداع براعم التذوق لتشعر بمزيد من الملح دون أن يحتوي الطعام على كمية كبيرة، هذا الجهاز مفيد للأشخاص الذين يسعون لتقليل استهلاك الصوديوم دون التأثير على طعم الطعام.

كان للروبوتات نصيب كبير في معرض CES 2025، حيث تم عرض مجموعة من الروبوتات التي تهدف إلى تحسين حياتنا اليومية، من أبرز هذه الروبوتات كان روبوت Jizai، الذي يجمع بين تصميم مصباح وظيفي وشكل روبوتي مستوحى من تميمة "بيكسار"، مما يجعله ليس فقط أداة إضاءة ولكن أيضًا قطعة فنية مبتكرة.

كما تم عرض روبوت OpenDroids R2D3، الذي يمكنه أداء مهام منزلية متنوعة، مما يساهم في تسهيل الأعمال اليومية، من جهة أخرى، قدمت Roborock Saros Z70 مكنسة روبوتية مزودة بذراع روبوتية لإزالة العوائق أثناء التنظيف، مما يجعل عملية التنظيف أكثر كفاءة وسلاسة.

في مجال الألعاب، كانت بطاقات Nvidia RTX-50 من أبرز الابتكارات التي قدمها معرض CES 2025، هذه البطاقات الجديدة، التي تعتمد على معمارية Blackwell، تقدم أداء استثنائيا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتبع الأشعة، مما يتيح تجربة لعب أكثر واقعية وسلاسة.

كما تم عرض XEO Pod، وهو جهاز ألعاب بقيمة 20.000 دولار، يشبه كبسولة الفضاء ويقدم تجربة غامرة بفضل نظام صوتي متطور وتقنيات ردود الفعل الحسية التي تجعل اللاعبين يشعرون بكل تفاصيل اللعبة، إضافة إلى ذلك قامت Valve بفتح نظام تشغيل SteamOS لأجهزة الألعاب المحمولة، لتقديم أداء أفضل من جهاز Steam Deck.

وشهد معرض CES 2025 شهد أيضًا تطورًا كبيرًا في شاشات العرض، حيث قدمت Samsung شاشة S95F، وهي شاشة OLED متطورة مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتحسين الصوت والصورة، بالإضافة إلى دعم الترجمة الفورية.

كذلك شهد معرض CES 2025 تقديم العديد من الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية، من أبرز هذه الابتكارات كان XPeng Land Aircraft Carrier، وهي مركبة كهربائية مزودة بطائرة eVTOL صغيرة، تمزج بين التنقل البري والجوي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنقل في المستقبل بسعر 300,000 دولار، تعتبر هذه المركبة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنقل المستقبلي.

كما تم عرض Zeekr Mix، وهي سيارة كهربائية عائلية بمزايا مبتكرة مثل الأبواب بدون أعمدة والمقاعد القابلة للدوران، مما يضيف لمسة من الفخامة والراحة، بالإضافة إلى ذلك قدمت Zeekr 009 Grand، وهي سيارة فاخرة مزودة بتقنيات حديثة وتصميم داخلي فاخر ينافس سيارات مثل كاديلاك إسكاليد.

في مجال الأجهزة المنزلية، قدمت Kara Water Pod جهازًا مبتكرًا يحول الهواء إلى ماء نقي باستخدام تقنيات حديثة، مع إمكانية استخدامه كموزع للمياه أو آلة قهوة ذاتية التعبئة، هذا الجهاز يعد إضافة رائعة للمنازل الحديثة التي تسعى إلى تقليل استهلاك المياه وتوفير حلول مبتكرة.

كما قدمت Figo، وهي ثلاجة صغيرة تعمل بتقنية الطبخ بالسو فيد، مما يسهل تحضير الوجبات مسبقًا وتنظيمها بشكل صحي، مما يعزز العادات الغذائية الجيدة.