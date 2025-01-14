شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب الرقائق.. كيف تستعد أمريكا للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الحكومة الأمريكية عن قيود جديدة على صادرات الرقائق والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث قامت بتقسيم العالم للحفاظ على القوة الحسابية المتقدمة في الولايات المتحدة وحلفائها، بينما تسعى لإيجاد طرق أكثر لمنع وصول الصين إليها.

ستحدد اللوائح الجديدة عدد الرقائق التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، مع السماح بالوصول غير المحدود لتقنيات الذكاء الاصطناعي لحلفاء الولايات المتحدة المقربين، في حين ستظل الصادرات محظورة إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

تأتي هذه اللوائح التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، لتتجاوز الصين وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها الرائدة في الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم في تدفقه حول العالم.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: "الولايات المتحدة تقود الذكاء الاصطناعي - سواء في تطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم رقائقه، ومن المهم أن نواصل الحفاظ على هذا الوضع."

تعد هذه اللوائح تتويجًا لجهود استمرت أربع سنوات من إدارة بايدن لعرقلة وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية، والسعي للحفاظ على القيادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي من خلال سد الثغرات وإضافة ضوابط جديدة للتحكم في تدفق الرقائق وتطوير الذكاء الاصطناعي عالميًا.

بينما من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب هذه اللوائح، إلا أن الإدارتين تشتركان في وجهات نظر مشابهة بشأن التهديد التنافسي من الصين، ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من نشرها، مما يمنح إدارة ترامب الوقت للتدخل.

سيتم فرض قيود جديدة على وحدات معالجة الرسومات المتقدمة (GPUs)، التي تستخدم لتشغيل مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتصنع معظم هذه الرقائق من قبل شركة إنفيديا التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقرًا لها، بينما تبيع شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" أيضًا رقائق الذكاء الاصطناعي.

سيتمكن مقدمو خدمات السحابة الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"أمازون" من طلب تصاريح عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء قوي من اللوائح الجديدة التي ستستثني مشاريعهم من حصص البلدان على رقائق الذكاء الاصطناعي، وللحصول على الموافقة، يجب على الشركات المعتمدة الامتثال لظروف وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان، ومتطلبات التقارير، وخطة أو سجل احترام حقوق الإنسان.

كانت إدارة بايدن قد فرضت قيودا واسعة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، وقامت بتحديث هذه الضوابط سنويا لتشديد القيود على البلدان التي قد تحرف التكنولوجيا إلى الصين.

انتقدت أصوات قوية في الصناعة مثل "إنفيديا" هذه اللوائح قبل نشرها، حيث وصفتها بأنها "تجاوز كبير" وقالت إن البيت الأبيض سيشدد القيود على "التكنولوجيا المتاحة بالفعل في أجهزة الألعاب الرئيسية والأجهزة الاستهلاكية"، كما جادلت شركة "أوراكل" لمزود مراكز البيانات في وقت سابق من هذا الشهر بأن هذه اللوائح ستمنح "معظم سوق الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات العالمية لمنافسينا الصينيين."

تفرض اللوائح متطلبات ترخيص عالمية على بعض الرقائق، مع استثناءات، كما تحدد ضوابط لما يعرف بـ "أوزان النماذج" لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي "المغلقة الأوزان"، كما تساعد أوزان النماذج في تحديد اتخاذ القرارات في التعلم الآلي، وهي عادةً أكثر العناصر قيمة في نموذج الذكاء الاصطناعي.

تقسم اللوائح العالم إلى ثلاث فئات، حوالي 18 دولة، بما في ذلك اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، ستكون مستثناة بشكل أساسي من هذه اللوائح، في حين ستواجه حوالي 120 دولة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتم السماح لمزودي الخدمات الأمريكيين مثل "أمازون ويب سيرفيسز" و"مايكروسوفت" بالحصول على تصاريح عالمية، ولكن سيتم السماح لهم بنشر 50% فقط من إجمالي قوتهم الحاسوبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، وألا يتجاوز 25% خارج الدول من الفئة الأولى، وألا يتجاوز 7% في أي دولة غير منتمية إلى الفئة الأولى.

يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات لزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء، من بين فوائد أخرى، ولكنه يمكن أيضًا أن يساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها من الأسلحة، ودعم الهجمات السيبرانية، والمساعدة في المراقبة والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لزيادة سريعة في قدرات الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، مما قد يكون له تأثير تحولي على الاقتصاد وأمننا الوطني."