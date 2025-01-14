شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة LEXI التابعة لناسا تهدف لاستكشاف الدرع المغناطيسية للأرض من سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمة LEXI (تصوير الأشعة السينية للبيئة القمرية والهيليوسفيرية) إلى القمر، بهدف تقديم رؤى غير مسبوقة حول الدرع المغناطيسي للأرض، وباستخدام تقنية الأشعة السينية المتقدمة، ستقوم LEXI برصد حركة الغلاف المغناطيسي للأرض وتحليل كيفية تفاعله مع الرياح الشمسية، وتهدف هذه المهمة إلى تحسين فهم الطقس الفضائي وتأثيره على الأقمار الصناعية والأنظمة التكنولوجية على الأرض.

وفقًا لتقارير صادرة عن موقع “Live Science”، سيتم نقل أداة LEXI على متن مركبة الهبوط Blue Ghost التابعة لشركة Firefly Aerospace، ومن المقرر إطلاقها في 15 يناير.

ستعمل الأداة لمدة ستة أيام على مراقبة الغلاف المغناطيسي للأرض، حيث ستجمع بيانات من خلال رصد الأشعة السينية منخفضة الطاقة المنعكسة من الدرع المغناطيسي. ويأمل العلماء أن توفر المهمة أدلة بصرية على تمدد وانكماش الغلاف المغناطيسي نتيجة لتغير شدة الرياح الشمسية.

صرحت هيونجو كونور، عالمة الفيزياء الفلكية بمركز جودارد التابع لناسا، لموقع “Live Science” بأن الرياح الشمسية القوية تؤدي إلى ضغط الغلاف المغناطيسي، في حين أن الرياح الضعيفة تسمح له بالتمدد. ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذه الأبحاث في تحسين التنبؤ بالعواصف الجيومغناطيسية، التي تؤثر بشكل كبير على الأقمار الصناعية والإلكترونيات والبنية التحتية على الأرض.

الدرع المغناطيسية للأرض ودوره الحيوي

يتكون الغلاف المغناطيسي للأرض بفعل الحركات داخل نواة الكوكب المنصهرة، ويعمل كحاجز ضد الإشعاعات الكونية الضارة وجسيمات الرياح الشمسية. وقد تؤدي التفاعلات مع هذه الجسيمات إلى عواصف مغناطيسية أرضية، ينتج عنها أحيانًا ظواهر جميلة مثل الشفق القطبي، لكنها تشكل أيضًا تهديدًا على الأنظمة التكنولوجية.

تم إطلاق أداة LEXI لأول مرة عام 2012 تحت اسم STORM، كجزء من مهمة قصيرة، وبعد ترقيات كبيرة، أصبحت الآن جاهزة لمهمة أطول وأكثر شمولاً، وأكد برايان والش، عالم الفيزياء الفضائية بجامعة بوسطن والمحقق الرئيسي في المشروع، أن الهدف من المهمة هو تقديم رؤية شاملة عن بيئة الفضاء المحيطة بالأرض، مما سيعزز المعرفة بشكل مرئي وملموس.