تكنولوجيا: تصميم جديد لـ Apple Watch SE وميزات متطورة لـ Series 11 و Ultra 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن عام 2025 سيشهد تغييرات كبيرة في أجهزة Apple SE، حيث تخطط الشركة لإطلاق إصدارات جديدة من منتجاتها الشهيرة.

تعمل ابل حاليًا على تطوير الجيل القادم من Apple Watch SE، والذي يُشاع أنه سيأتي بتصميم جديد كليًا. في العام الماضي، انتشرت تقارير تفيد بأن الشركة تفكر في استخدام هيكل بلاستيكي لهذا الطراز بهدف خفض التكلفة، مما قد يكون جزءًا من التصميم المرتقب.

وفي حال تأكيد هذه الخطوة، قد تضيف أبل مجموعة متنوعة من الألوان لجعل الساعة أكثر جاذبية للمستهلكين. أما في أفضل السيناريوهات، قد تتبنى الساعة تصميمًا مستوحى من الطرازات الحديثة.

على صعيد آخر، لن تشهد Apple Watch Series 11 وApple Watch Ultra 3 تغييرات جذرية في التصميم، لكنهما ستحصلان على ميزات مبتكرة. من بين أبرز هذه الميزات:

Apple Watch Ultra 3:

دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

تقنية 5G RedCap لتوفير اتصال سريع وفعال.

إمكانية اكتشاف ارتفاع ضغط الدم، وهي ميزة من المتوقع أن تكون قادرة على تنبيه المستخدمين عند وجود ارتفاع في الضغط، على الرغم من أنها لن توفر قراءات دقيقة.

من المتوقع أن تضيف أبل خدمة تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطبيق صحي جديد يُركز على تحسين صحة المستخدمين. كما تشير التقارير إلى أن هذه الإضافات ستتزامن مع إطلاق AirPods الجديدة المزودة بميزة مراقبة معدل ضربات القلب.

وإلى جانب الساعات الذكية، تخطط أبل لإطلاق الجيل التالي من هواتف iPhone SE بحلول أبريل 2025. وفقًا للتقارير، سيحمل الهاتف اسم iPhone 16E، في خطوة تعكس تغييرات جذرية في تسمية وتصميم السلسلة.

من الواضح أن أبل تستعد لجعل عام 2025 عامًا محوريًا لمنتجاتها، مع التركيز على الجمع بين الابتكار والتكلفة المناسبة لجذب شريحة أوسع من المستخدمين. ومع هذه الميزات الجديدة، ستواصل الشركة تعزيز مكانتها في سوق الأجهزة الذكية.

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