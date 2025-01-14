تكنولوجيا: معالج Snapdragon 8s Elite يظهر بقوة مع هاتف iQOO Z10 Turbo Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة، ظهرت تقارير تشير إلى أن iQOO تعمل على أربعة هواتف جديدة من سلسلة Z10: Z10، Z10x، Z10 Turbo، وZ10 Turbo Pro.

لكن الهاتف الأبرز في هذه السلسلة هو iQOO Z10 Turbo Pro، حيث يُشاع أنه سيأتي مع معالج Snapdragon 8s Elite الجديد، الذي يُعد إضافة حديثة إلى سلسلة معالجات كوالكوم من الفئة 8s المخصصة للأجهزة ذات التكلفة المعقولة.

بحسب المعلومات، ظهر جهاز يحمل الاسم الرمزي vivo V2453A على منصة Geekbench 6.1.0، ويعمل بمعالج جديد غير معروف حتى الآن.

يعتمد هذا المعالج على نواة واحدة تعمل بسرعة 3.21 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ثلاث نوى أخرى بسرعة 3.01 جيجاهرتز، ونواتين بتردد 2.80 جيجاهرتز، ونواتين إضافيتين بتردد 2.02 جيجاهرتز.

واللافت للنظر هو ظهور وحدة معالجة الرسومات Adreno 825 في نتائج الاختبار، مما يتماشى مع وصف محطة Digital Chat Station لمعالج Snapdragon 8s Elite (SM8735).

لا يعتمد المعالج الجديد على نوى Oryon التي طورتها كوالكوم داخليًا، بل يستخدم نوى ARM التي تم استخدامها في Snapdragon 8 Gen 3، لكن مع تحسينات في سرعة الأداء وتوزيع النوى. فقد تم إضافة نواة متوسطة إضافية على حساب نواة صغيرة. كما أن وحدة معالجة الرسومات Adreno 825 تنتمي إلى الجيل الجديد من سلسلة 8s، ولا تعتمد على معالجات الرسومات من سلسلة 700.

وفي المقابل، ظهر هاتف آخر من السلسلة وهو iQOO Z10 Turbo (برمز vivo V2452A) على منصة Geekbench، حيث يبدو أنه يستخدم معالج Dimensity 8400 من MediaTek.

ويُعد هذا المعالج واحدًا من اثنين فقط يستخدمان وحدة معالجة الرسومات Mali-G720 (بجانب Dimensity 9300). يضم المعالج ثمانية أنوية متجانسة من نوع Cortex-A725، حيث تعمل نواة واحدة بسرعة 3.25 جيجاهرتز، وثلاث نوى بسرعة 3.0 جيجاهرتز، وأربع نوى بتردد 2.1 جيجاهرتز.

يعمل كل من iQOO Z10 Turbo وZ10 Turbo Pro على نظام تشغيل Android 15، مع وحدات اختبار مزودة بـ 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ما يعكس استعداد هذه الأجهزة لتقديم أداء قوي ومواكب للتقنيات الحديثة.

بالإضافة إلى iQOO، ذكرت التقارير أن شاومي تخطط لاستخدام معالج Snapdragon 8s Elite في إصدارات قادمة من سلسلة هواتف Redmi. ومن المتوقع أن تبدأ الهواتف المزودة بهذا المعالج في الظهور ابتداءً من شهر أبريل المقبل.

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