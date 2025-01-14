تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (3) سيكون هاتفًا رائدًا منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت رسالة بريد إلكتروني داخلية مسربة، نُشرت بواسطة Evleaks، أن هاتف Nothing Phone (3) المرتقب سيكون أول هاتف رئيسي في تاريخ العلامة التجارية.

والرسالة، التي جاءت مباشرة من كارل باي، تشير إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل باعتباره إطلاقًا بارزًا في عالم الهواتف الذكية، مع وصفه بأنه هاتف رائد حقيقي.

وأوضحت الرسالة أن الهاتف الجديد سيأتي بميزات مبتكرة في واجهة المستخدم، وسيقدم أول مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها العلامة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الشركة بتوسيع فرق تطوير أجهزة وبرمجيات الكاميرا بنسبة 50%. هذا يعني أن تحسينات ملحوظة ستُضاف إلى الكاميرات والبرامج الخاصة بهواتفها الذكية الحالية والمستقبلية.

ووفقًا للتسريبات، تخطط Nothing لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية خلال عام 2025. سينضم هاتف Phone (3) إلى إصدارين آخرين هما Phone (3a) الذي سيأتي بسعر أكثر تنافسية مع معالج Snapdragon 7s Gen 3، وPhone (3a) Plus.

تهدف الشركة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانتها في السوق، خاصة مع التركيز على تحسينات الكاميرا والذكاء الاصطناعي.

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