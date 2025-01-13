شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة رئيس وزراء اليونان للمملكة.. تعزيز للتعاون والتنسيق بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشير زيارة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية "اليونان" للمملكة، إلى تقدير حكومة الجمهورية الهيلينية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
زيارة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- تتزامن مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا المشتركة.
وتبادل قيادتا البلدين الزيارات الرسمية، ومن أبرزها في السنوات الأخيرة، زيارة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكة في أكتوبر 2021م، وزيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى الجمهورية الهيلينية في يوليو 2022م، والتي مثلت نقطة تحول في تاريخ العلاقات السعودية اليونانية، حيث جرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – اليوناني.
وتعمل المملكة واليونان على رفع مستوى التعاون بينهما في المجال السياحي، من خلال إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما يزخر به كلا البلدين من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك بينهما في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
ونتج عن التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي انعقاد منتدى الاستثمار السعودي اليوناني في مايو 2022م بأثينا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين، بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار – خلال زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى أثينا في يوليو 2022م.
وتمثل المملكة الشريك التجاري الثاني بالنسبة لليونان بين دول المنطقة، وبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في العام 2023م، ما قيمته 3.713 مليار دولار.
وصدرت المملكة إلى اليونان بقيمة 998 مليون دولار، منها 762 مليون دولار صادرات نفطية، و236 مليون صادرات غير نفطية، فيما استوردت من اليونان بقيمة 2.715 مليار دولار.
زيارة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- تتزامن مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا المشتركة.
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العلاقات بين السعودية واليونانوعززت المملكة واليونان التعاون بينهما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال الشراكة في مشروع مشترك لبناء كيبل بحري ليكون خط بيانات للربط بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وإنشاء خط الربط الكهربائي.
وتعمل المملكة واليونان على رفع مستوى التعاون بينهما في المجال السياحي، من خلال إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما يزخر به كلا البلدين من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك بينهما في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
ونتج عن التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي انعقاد منتدى الاستثمار السعودي اليوناني في مايو 2022م بأثينا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين، بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار – خلال زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى أثينا في يوليو 2022م.
صادرات السعودية إلى اليونانوشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والأغذية.
وتمثل المملكة الشريك التجاري الثاني بالنسبة لليونان بين دول المنطقة، وبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في العام 2023م، ما قيمته 3.713 مليار دولار.
وصدرت المملكة إلى اليونان بقيمة 998 مليون دولار، منها 762 مليون دولار صادرات نفطية، و236 مليون صادرات غير نفطية، فيما استوردت من اليونان بقيمة 2.715 مليار دولار.