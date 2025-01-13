القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة

رئيس الوزراء اليوناني يزور معالم العُلا الأثرية

شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة رئيس وزراء اليونان للمملكة.. تعزيز للتعاون والتنسيق بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية