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الخريجي يلتقي نظيره الياباني والمبعوث الأممي إلى سوريا

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي في الرياض يوم الأحد، نائب وزير خارجية اليابان البرلماني هيساشي ماتسوموتو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء المبعوث الأممي إلى سوريا

التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي يوم الأحد، في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في سوريا، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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