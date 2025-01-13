شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يلتقي نظيره الياباني والمبعوث الأممي إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي في الرياض يوم الأحد، نائب وزير خارجية اليابان البرلماني هيساشي ماتسوموتو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. لقاء المبعوث الأممي إلى سوريا التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي يوم الأحد، في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في سوريا، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.