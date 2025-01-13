شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة برد قطبية متوسطة القوة تبدأ غدًا وتستمر لعدة أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الخبير الفلكي عبدالعزيز الحصيني من موجة برد قادمة من أصل قطبي، ستؤثر على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية بدءًا من يوم غد الاثنين.

وأشار الحصيني إلى أن هذه الموجة، التي تُعد السادسة في شتاء هذا العام، ستستمر عدة أيام وتكون متوسطة القوة، داعيًا الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الثقيلة.

وأضاف الحصيني أن يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يناير سيشهد بداية موسم الشبط، والتي تستمر لمدة 26 يومًا.

وتُعرف “الشبط” بكونها فترة شديدة البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

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