شكرا لمتابعة خبر عن سماء الرياض تتزين بغيومها بعد يوم ماطر ..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سماء مدينة الرياض اليوم الأحد منظر بديع للغيوم.

وشهدت العاصمة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مما أضفى جوًا من السحر على العاصمة.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على توثيق صور السماء الساحرة والملبدة بالغيوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة المطرية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمع المياه.

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