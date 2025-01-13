شكرا لقرائتكم خبر عن «جرير»: افتتاح معرض جديد في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت مكتبة جرير، أمس الأحد معرضا جديدا داخل مجمع رد سي مول، طريق الملك عبد العزيز في محافظة جدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا المعرض هو الـ63 لمكتبة جرير في المملكة، والـ74 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
وتبلغ مساحة المعرض (1648) م2، ويحتوي المعرض على جميع منتجات جرير المعروفة، وبلغت نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 75% من إجمالي الموظفين، فيما بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض (25) مليون ريال.
وسيظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتبارا من الربع الاول من عام 2025م.
ويعد هذا المعرض الأول الذي يتم افتتاحه خلال عام 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا المعرض هو الـ63 لمكتبة جرير في المملكة، والـ74 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
وتبلغ مساحة المعرض (1648) م2، ويحتوي المعرض على جميع منتجات جرير المعروفة، وبلغت نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 75% من إجمالي الموظفين، فيما بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض (25) مليون ريال.
وسيظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتبارا من الربع الاول من عام 2025م.
ويعد هذا المعرض الأول الذي يتم افتتاحه خلال عام 2025م.