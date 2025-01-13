تكريم نجوم مسلسل أم كلثوم بحفل كوكب الشرق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 07:23 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عن إقامة حفل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح التليفزيون بماسبيرو يوم الأحد ٢ فبراير السابعة مساءً.

يتضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، وحلول الذكري الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم.

كما يتضمن حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم.

أحمد المسلماني: نهتم بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة

وقال رئيس الهيئة الكاتب أحمد المسلماني: إن الاحتفال بمناسبة مرور ربع قرن على مسلسل أم كلثوم، وإحياء الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة.

فريق نجوم مسلسل أم كلثوم

يشهد حفل أم كلثوم الذي يقام على مسرح التليفزيون للمرة الأولي منذ سنوات عديدة، حضور نخبة من الفنانين المصريين في مقدمتهم مخرجة مسلسل ام كلثوم أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

كما يشهد الحفل تكريم ١٦ فناناً من نجوم المسلسل الذي يعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي. حيث يجري تكريم الفنانين: نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب،خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد العزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد ابو داود، احمد صيام، كمال ابو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، مصور عماد وليم.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

يمكنكِ متابعة بعد إعلان تكريم أبطاله: معلومات لا تعرفينها عن مسلسل أم كلثوم

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