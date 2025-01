شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء غداء مرشحى الأوسكار واحتمالية تغير موعد حفل الجوائز بسبب حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، وذلك بسبب حرائق الغابات، حيث تم تمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير، بينما يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 23 يناير.

وألغت الأكاديمية حفل الغداء السنوي الذي يقام للمرشحين للجوائز والذي كان من المقرر عقده يوم 10 فبراير، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.

وكانت كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، عن عدد من الفئات في القائمة المختصرة للجائزة، فيما نال مشروع المنتج والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ترشيحا عن دولة فلسطين، عن فيلم "من المسافة صفر" هو مجموعة من الأفلام القصيرة أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، وهم كالتالي:

خارج الإطار‌ | Out Of Frame

نداء أبو حسنة‌

وثائقى | ٦:٥١ د

فنانة تشكيلية تعود إلى الأستوديو المدمر لإقامة معرض.

جنة الجحيم | Hell’s Haven

كريم س‍‍ت‍‍وم‌

دراما وثائقية |٤:٤٧ د

يستيقظ كريم مذعورًا ليجد نفسه ملفوفًا بكفنٍ أبيض.

سِحر | Charm

بشار البلبيسي

روائي|٤:١٢ د

راقصة تبحث عن سبل للتواصل روحيًا مع أصدقائها بعد أن فرقتهم الحرب.

صحوة | Awakening

مهدي كريرة‌

تحريك|٤:٥٣ د

عقب عشر سنوات من فقدان الذاكرة، يستعيد أبٌ ذاكرته خلال تفجيرات الحرب.

جاد وناتالي‌ | Jad And Natalie

أوس البنا‌

وثائقي| ٣:١٣ د

يراقب أوس أحلامه بعد عودته إلى حيه المدمر.

لا‌ | No

‌‌هنا عليوة

وثائقي‌ |٧:٣١ د

رحلة البحث عن لحظة فرح وسط الدمار.

كل شيء على ما يرام | All is Fine

‌‌نضال دامو‌

وثائقي‌ |٤:٢٩ د

كوميديا مستوحاة من صراعات البقاء اليومية فى محاولة لمواساة النازحين.

تاكسي ونيسة‌ | Taxi Wanissa

‌‌اعتماد وشاح‌

دراما |٤:٤٨ د

ونيسة حمار ترفض ترك صاحبها وراءها بعد موته.

24‌ ساعة‌| 24 Hours

‌‌علاء دامو‌

وثائقي‌ |٦:٠٢ د

تهديدات الموت التي يتعرض لها مصعب على مدار 24 ساعة.

سليفي‌ | Selfie

‌‌ريم محمود‌

وثائقي‌ | ٧:٤٩ د

تُلقي امرأة في بحر غزة زجاجة تحتوى على ذكرياتها لتبقى حية.



خارج التغطية‌ | No Signal

‌‌محمد الشريف‌

روائى|٤:١٩ د

حالة من عدم اليقين تخيم على رجل يرفض قبول أن أخاه ربما يكون ميتًا.

جلد ناعم Soft Skin |

‌‌خميس مشهراوي‌

تحريك| ٧:٥٤ د

ستة أطفال يرون الحرب بعيونهم من خلال فيلم رسوم متحركة.

فلاش باك | Flashback

‌‌إسلام الزريعي‌

وثائقي‌ |٥:٢١ د

تستعين فرح، الفتاة ذات الخمسة عشر عامًا، بالرقص والموسيقى لمقاومة أصوات الحرب.

شظايا | Fragments

‌‌باسل المقوسي‌

فيديو آرت | ٣:٢٤ د

صور متلاحقة ترصد رحلة البحث عن الحياة في ظل الدمار.

قرابين‌ | Offerings

‌‌مصطفى النبيه‌

روائي| ٤:٤٣ د

تستيقظ الروائية لتراقب الدمار والنزوح.

يوم دراسي‌ | ِA School Day

‌‌أحمد الدنف‌

دراما‌ | 3.09 د

يستعد زياد، للذهاب إلى المدرسة، لكنه ينتهي به الأمر جالسًا أمام ضريح معلمه.

فرح ومريم‌ | Farah And Myriam

‌‌وسام موسى | ٥:٤٣ د

وثائقي‌

تواجه فرح، التي تبلغ من العمر عشرة أعوام، الحياة بعد فقد صديقتها مريم.

حمولة زائدة‌ | Overload

‌‌آلاء أيوب‌

تجريبي‌ |٣:٥٢ د

تتخيل آلاء نفسها سجينة في أحد الروايات أثناء النزوح.

الأستاذ | The Teacher

‌‌تامر نجم‌

وثائقي‌ | ٥:١٥ د

رحلة يعيشها أستاذ نازح في الخمسينيات من عمره، محاولًا تلبية احتياجاته اليومية.

إعادة تدوير‌ | Recycling

‌‌رباب خميس‌

وثائقي‌ | ٣:١٥ د

أسرة تحاول النجاة على سطح مبنى قديم في ظل شح المياه.

صدى‌ | Echo

‌‌مصطفى ك‍‍لاب

وثائقي |٢:٣٢ د

ليلة طويلة مظلمة على بحر غزة. أصوات القنابل وسيارات الإسعاف وصرخات الاستغاثة.

عذرا سينما‌ Sorry Cinema |

‌‌أحمد حسونة‌

وثائقي‌ | ٦:٥٦ د

مخرج يعتذر للسينما بعد أن تغيرت أولوياته في تلك اللحظة الفارقة.

وجاءت الأخرى كالتالي:

فئة الفيلم الوثائقي الطويل:

“The Bibi Files”

“Black Box Diaries”

“Dahomey”

“Daughters”

“Eno”

“Frida”

“Hollywoodgate”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Queendom”

“The Remarkable Life of Ibelin”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

“Union”

“Will & Harper”

فئة الفيلم الوثائقي القصير:

“Chasing Roo”

“Death by Numbers”

“Eternal Father”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“Keeper”

“Makayla’s Voice: A Letter to the World”

“Once upon a Time in Ukraine”

“The Only Girl in the Orchestra”

“Planetwalker”

“The Quilters”

“Seat 31: Zooey Zephyr”

“A Swim Lesson”

“Until He’s Back”

فئة الأفلام الأجنبية:

Brazil, “I’m Still Here”

Canada, “Universal Language”

Czech Republic, “Waves”

Denmark, “The Girl with the Needle”

France, “Emilia Pérez”

Germany, “The Seed of the Sacred Fig”

Iceland, “Touch”

Ireland, “Kneecap”

Italy, “Vermiglio”

Latvia, “Flow”

Norway, “Armand”

من المسافة صفر “From Ground Zero” - فلسطين

Senegal, “Dahomey”

Thailand, “How to Make Millions before Grandma Dies”

United Kingdom, “Santosh”

فئة المكياج والشعر:

“The Apprentice”

“Beetlejuice Beetlejuice”

“A Different Man”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Waltzing with Brando”

“Wicked”



فئة أفلام الأنيميشن القصيرة:

“Au Revoir Mon Monde”

“A Bear Named Wojtek”

“Beautiful Men”

“Bottle George”

“A Crab in the Pool”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Maybe Elephants”

“Me”

“Origami”

“Percebes”

“The 21”

“Wander to Wonder”

“The Wild-Tempered Clavier”

“Yuck!”