شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عيسى: صورنا فيلم "لأول مرة" فى بيت واحد بأجواء حب وألفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حل الفنان نبيل عيسى، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، وكشف عن سبب موافقته على دوره فى فيلم "لأول مرة" الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ 14، المشارك في مسابقة الفيلم الطويل فى المهرجان ويعرض الفيلم لأول مرة قبل عرضه فى السينمات.

وقال نبيل عيسى: "تجربة الفيلم كلها لذيذة وقصته حلوة وأول مرة أتعامل مع المخرج جون إكرام والأبطال تارا عماد وعمر الشناوى، ووافقت على الدور بالرغم أن مساحته صغيرة ولكن السيناريو مكتوب بطريقة رائعة، وأيضا الموضوع الذى يناقشه الفيلم مهم والتصوير كله فى بيت واحد ولوكيشن واحد جعل بينا كلنا حب وألفه وأن إحنا كلنا عاوزين ننجح المشروع".

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية، حيث يتناول قصة زوجين وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما يكتشفان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، ويستعرض الفيلم العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.

وفى سياق آخر يشارك نبيل عيسى في مسلسل جانى في المنام بطولة النجمات نيللى كريم وكندة علوش وروبى والفنانة الشابة جيهان الشماشرجى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر.



ويجسد نبيل شخصية ديزاينر أزياء خلال أحداث العمل، الذى يعتمد على الـ 4 بطلات في أحداثه،

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.