شكرا لقرائتكم خبر عن 135 مليون دولار عالميًا لـ فيلم الرعب Nosferatu منذ ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Nosferatu إلى 135 مليونًا و795 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2024، ومن إنتاج شركة Focus Features.

وانقسمت الإيرادات بين 81 مليونا و807 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و53 مليونًا و988 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وصلت النسخة الجديدة من فيلم Nosferatu للمخرج روبرت إيجرز، يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2024 في الولايات المتحدة، ويلعب بيل سكارسجارد دور مصاص الدماء في فيلم الرعب القادم.

فيلم Nosferatu هو النسخة الثانية للفيلم الألماني الصامت لعام 1922 الذي يحمل نفس الاسم، بعد فيلم فيرنر هيرزوج Nosferatu The Vampyre الذى طرح خلال عام عام 1979.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.