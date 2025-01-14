شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: شخصيتى فى فيلم لأول مرة شبه كثير من السيدات بالواقع والان مع تفاصيل الخبر

حلت الفنانة رانيا منصور، فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، وكشفت عن شخصيتها فى فيلم "لأول مرة" الذى عرض من ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ14، المشارك في مسابقة الفيلم الطويل فى المهرجان ويعرض الفيلم لأول مرة قبل عرضه فى السينمات.

وقالت رانيا منصور: "سعيدة بعرض الفيلم فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وانبسطت بمشاهدة الفيلم مع الجمهور وبتفاعلهم والآراء الإيجابية عليه".

وأضافت: "حبيت الفيلم من أول ما عرض عليا الورق والمواضيع التى تناقش العلاقات حاجة بتستهوينى وبحب أتفرج عليها ولما اتعرض عليا الدور تشجعت جدًا أنى أقدمه وشخصيتى فى الفيلم شبه كثير من السيدات فى الواقع بتحب زوجها وهو بيخونها وبيجى عليها وهى تستحمل الحياة مع بسبب الأولاد وأيضًا حبها لزوجها وأنا عارفة الشخصية التى قدمتها فى الفيلم بشوفها فى صحبتى والجيران وقريبتى وحسيت أنها مش صعبة أنى أحضر الشخصية قد ما أنا حبيت الشخصية وحبيت أنى أقدمها".

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية، حيث يتناول قصة زوجين وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما يكتشفان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، ويستعرض الفيلم العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.