تامر حسني يرد على رسالة حسام حبيب ويطالبه بالعودة لمشواره الفني... إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 07:23 مساءً - قام الفنان تامر حسني بالرد على رسالة الفنان حسام حبيب له بمناسبة نجاح ديو "فعلاً مبيتنسيش"، ‏والتي جاءت بالتعاون مع الفنان رامي صبري وذلك عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بموقع ‏الصور والفيديوهات "إنستغرام".‏

تامر حسني يطالب حسام حبيب بالعودة

قام الفنان تامر حسني بتوجيه الشكر والامتنان للفنان حسام حبيب على رسالته له مطالباً إياه بأن ‏يعطيه وعداً أمام الجميع بالعودة لإمتاع الجماهير بأعمال جديدة واصفاً إياها بالراقية حيث قال: ‏‏"حبيبي يا حسام إيه الكلام الجميل ده، طول عمرك محترم وإنسان نضيف وفنان كبير".‏

وتابع قائلاً: "لو استفزناك بجد يلا ارجع زي الأول وأكتر، ارجع متعنا بأغانيك الراقية الجميلة ‏والمزيكا الأجمل، لأن ليك جمهور كبير بيستنى شغلك وأكيد ليهم حق عليك، يلا صفحة جديدة مع ‏مشوارك من النهاردة، يلا اوعدني قدام الناس إنك ترجع تاني".‏

ليستجيب الفنان حسام حبيب على الفور قائلاً: "أوعدك يا نجم الجيل".

رسالة حسام حبيب للفنان تامر حسني ورامي صبري- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب رامي صبري بإنستغرام

حسام حبيب: أنا فعلاً فهمت يعني إيه نجم الجيل

وكان قد أرسل الفنان حسام حبيب عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة إلى كل من ‏تامر حسني ورامي صبري يهنئهما بها على نجاح الديو الجديد "فعلاً مبيتنسيش"، ومدى تأثره بها ‏واصفاً شعوره بعد سماعها بأنها حفزته لتقديم أعمال جديدة.‏

وجاءت رسالته للفنان تامر حسني كالتالي: "أنا بكتب كلمتين من قلبي مش عارف هي مباركة ولا ‏شكر ولا درس وبداية جديدة لجيل أنا فخور إني أكون منه، إخواتي وأصحابي، تامر أنت من زمان ‏وأحلامك وأفكارك كانت دايماً تخص جيلك ودائماً كنت بتتكلم معانا من واحنا صغيرين باسم جيلنا مش ‏باسم تامر، بس أنت حلمت لجيلك وعلشان كده أنا فعلاً فهمت يعني إيه نجم الجيل، كنت زمان فاهم إن ‏المقصود بيها إنك الأنجح وده حقيقي، لكن النهاردة فهمت معناها الحقيقي: أنت النجم اللي حلم لجيله ‏مش لنفسه ودلوقتي حلمك بيتحقق يا صاحبي".‏

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حسام حبيب: رامي صبري صاحب أجمد صوت وإحساس

وتابع حسام حبيب رسالته إلى الفنان رامي صبري واصفاً إياه بأنه صاحب صوت وإحساس لا مثيل ‏له قائلاً: "والنجم الثاني أخويا صاحب أجمد صوت وإحساس، كان دايماً بيقولي أنا بحلم وعندي هدف ‏وهو كمان كان دائماً مهتم إن إحنا كجيل لازم نشارك بعض ونقدم للناس حقيقة روح وفن الجيل ده، ‏وكان بكل تواضع بيقول ده لكل فناني جيله لحد ما التقوا النجمين اللي هدفهم صادق وطلعولنا إبداع ‏مش بس في المزيكا لا والله في الروح والفكر".‏

واختتم رسالته قائلاً: "أنتم فرحتوني وأمتعتوني وخليتوني أفتخر إني من الجيل ده، اللي إن شاء الله ‏عمر فنه وإبداعه ما هيخلص... شكراً إنكم فتحتم نفسي ورجعتوني أحب المزيكا يمكن أكتر من الأول يا ‏جيل جامد وجامد قوي كمان، أنتم فعلاً متتنسوش"‏

أغنية "فعلاً مبيتنسيش"



يذكر أن أغنية "فعلاً مبيتنسيش"‏ قد حققت نسب مشاهدة عالية ، وتصدرت الترند على موقع ‏الفيديوهات "يوتيوب"، بجانب ذلك تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا ‏المختلفة، وبدأ عدد كبير من محبي تامر ورامي صبري بتصوير مقاطع مصورة على الأغنية.‏

وتأتي أغنية "فعلاً مابيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع، مكس وماستر ‏طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.

وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان ‏بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين... وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي ‏منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا... أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا اللي 1000 ‏مرة خان و لا عاب في يوم فيا... فعلاً مبيتنسيش"‏.



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