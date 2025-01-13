تامر حسني يرد على رسالة حسام حبيب ويطالبه بالعودة لمشواره الفني... إليكم التفاصيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 07:23 مساءً - قام الفنان تامر حسني بالرد على رسالة الفنان حسام حبيب له بمناسبة نجاح ديو "فعلاً مبيتنسيش"، والتي جاءت بالتعاون مع الفنان رامي صبري وذلك عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
تامر حسني يطالب حسام حبيب بالعودة
قام الفنان تامر حسني بتوجيه الشكر والامتنان للفنان حسام حبيب على رسالته له مطالباً إياه بأن يعطيه وعداً أمام الجميع بالعودة لإمتاع الجماهير بأعمال جديدة واصفاً إياها بالراقية حيث قال: "حبيبي يا حسام إيه الكلام الجميل ده، طول عمرك محترم وإنسان نضيف وفنان كبير".
وتابع قائلاً: "لو استفزناك بجد يلا ارجع زي الأول وأكتر، ارجع متعنا بأغانيك الراقية الجميلة والمزيكا الأجمل، لأن ليك جمهور كبير بيستنى شغلك وأكيد ليهم حق عليك، يلا صفحة جديدة مع مشوارك من النهاردة، يلا اوعدني قدام الناس إنك ترجع تاني".
ليستجيب الفنان حسام حبيب على الفور قائلاً: "أوعدك يا نجم الجيل".
حسام حبيب: أنا فعلاً فهمت يعني إيه نجم الجيل
وكان قد أرسل الفنان حسام حبيب عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة إلى كل من تامر حسني ورامي صبري يهنئهما بها على نجاح الديو الجديد "فعلاً مبيتنسيش"، ومدى تأثره بها واصفاً شعوره بعد سماعها بأنها حفزته لتقديم أعمال جديدة.
وجاءت رسالته للفنان تامر حسني كالتالي: "أنا بكتب كلمتين من قلبي مش عارف هي مباركة ولا شكر ولا درس وبداية جديدة لجيل أنا فخور إني أكون منه، إخواتي وأصحابي، تامر أنت من زمان وأحلامك وأفكارك كانت دايماً تخص جيلك ودائماً كنت بتتكلم معانا من واحنا صغيرين باسم جيلنا مش باسم تامر، بس أنت حلمت لجيلك وعلشان كده أنا فعلاً فهمت يعني إيه نجم الجيل، كنت زمان فاهم إن المقصود بيها إنك الأنجح وده حقيقي، لكن النهاردة فهمت معناها الحقيقي: أنت النجم اللي حلم لجيله مش لنفسه ودلوقتي حلمك بيتحقق يا صاحبي".
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حسام حبيب: رامي صبري صاحب أجمد صوت وإحساس
وتابع حسام حبيب رسالته إلى الفنان رامي صبري واصفاً إياه بأنه صاحب صوت وإحساس لا مثيل له قائلاً: "والنجم الثاني أخويا صاحب أجمد صوت وإحساس، كان دايماً بيقولي أنا بحلم وعندي هدف وهو كمان كان دائماً مهتم إن إحنا كجيل لازم نشارك بعض ونقدم للناس حقيقة روح وفن الجيل ده، وكان بكل تواضع بيقول ده لكل فناني جيله لحد ما التقوا النجمين اللي هدفهم صادق وطلعولنا إبداع مش بس في المزيكا لا والله في الروح والفكر".
واختتم رسالته قائلاً: "أنتم فرحتوني وأمتعتوني وخليتوني أفتخر إني من الجيل ده، اللي إن شاء الله عمر فنه وإبداعه ما هيخلص... شكراً إنكم فتحتم نفسي ورجعتوني أحب المزيكا يمكن أكتر من الأول يا جيل جامد وجامد قوي كمان، أنتم فعلاً متتنسوش"
أغنية "فعلاً مبيتنسيش"
يذكر أن أغنية "فعلاً مبيتنسيش" قد حققت نسب مشاهدة عالية ، وتصدرت الترند على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بجانب ذلك تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وبدأ عدد كبير من محبي تامر ورامي صبري بتصوير مقاطع مصورة على الأغنية.
وتأتي أغنية "فعلاً مابيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع، مكس وماستر طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.
وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين... وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا... أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا اللي 1000 مرة خان و لا عاب في يوم فيا... فعلاً مبيتنسيش".
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