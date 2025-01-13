روسيا تطلب ضمانات بشأن اتفاق محتمل مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن مسألة الضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا ستكون جزءا أساسيا من أي تسوية محتملة بين الطرفين.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى مرارا استعداده للتواصل مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن تأمين إنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.

ويجري الحديث، منذ أشهر، عن احتمال بدء مفاوضات من أجل إنهاء الأزمة، خاصة مع اقتراب تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم 20 يناير الجاري.

كان ترامب وعد، خلال حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.