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الخليج اليوم .. وفد إماراتي يصل لبنان من أجل فتح السفارة في بيروت

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" من أجل إجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

 

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى أن إعادة فتح السفارة أمر يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني.

 

‎ وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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