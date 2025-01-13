الخليج اليوم .. الأمير عبد العزيز بن سلمان: قطاع البتروكيماويات سيكون أهم عنصر في المستقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن قطاع البتروكيماويات سيكون أهم عنصر في المستقبل.

وقال الوزير السعودي، في كلمته ضمن منتدى ومعرض اكتفاء 2025، أن ذلك لن يكون فقط بما يتعلق بالبلاستيك بل في جميع المواد والبولميرات التي سيتم إنتاجها.

وأعرب عن ثقته في أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة إلى 44 غيغاواط مقارنة بنحو 26 غيغاواط حاليا.

وأكد أن طموح السعودية الوصول إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة لكي يكون لديها 20% من الطاقة كاحتياطي، وذلك بسبب توقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بأكثر من التوقعات ولا بد من توفير الطاقة لهذا النمو.

وأضاف أنه بدون الطاقة لن يكون هناك مستقبل مزدهر ومثمر، مبينا أن السعودية تعمل على توفير البنية التحتية للطاقة المتجددة التي تساعد على التحول في الطاقة.

وذكر أن السعودية تقوم بالتوسع في مجال النفط والغاز، ولديها متطلبات خاصة في هذا المجال، ومستمرة في التوسع.

المصدر: وسائل إعلام سعودية