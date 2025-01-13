شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «البخور الذكي» توافق على اعتماد سياسة توزيع الأرباح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على البند الأول باعتماد سياسة توزيع الأرباح.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على البند الثاني باعتماد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على البند الأول باعتماد سياسة توزيع الأرباح.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على البند الثاني باعتماد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة.