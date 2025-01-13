شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، 3981 جنيها للبيع، و3954.75 جنيه للشراء. عيار 21 واستقر سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، عند: 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، 3257.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، 2533.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

واستقر سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، عند: 2171.5 جنيه للبيع، و21257.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 30400 جنيه للبيع، و30200 جنيه للشراء.