ملف رواتب المتقاعدين يتصدر عناوين نشرة السومرية المسائية

# بعد الجدل الذي اثير حوله.. استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة واحد بالمئة من الرواتب وبأثر رجعي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012