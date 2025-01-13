انت الان تتابع خبر ملف رواتب المتقاعدين يتصدر عناوين نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يتوجه الى بريطانيا.. الزيارة تتضمن لقاء الملك تشارلز وكبار المسؤولين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم
# البرلمان يمدد لمجلس المفوضين وينهي قراءة تعديل الموازنة.. وتقدم يعلق مشاركته بالجلسات لحين ادراج العفو العام
# بعد فوزه باغلبية الاصوات.. الرئيس اللبناني يكلف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
# البرلمان يمدد لمجلس المفوضين وينهي قراءة تعديل الموازنة.. وتقدم يعلق مشاركته بالجلسات لحين ادراج العفو العام
# بعد الجدل الذي اثير حوله.. استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة واحد بالمئة من الرواتب وبأثر رجعي
# بعد فوزه باغلبية الاصوات.. الرئيس اللبناني يكلف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة