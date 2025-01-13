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ملف رواتب المتقاعدين يتصدر عناوين نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يتوجه الى بريطانيا.. الزيارة تتضمن لقاء الملك تشارلز وكبار المسؤولين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم

# البرلمان يمدد لمجلس المفوضين وينهي قراءة تعديل الموازنة.. وتقدم يعلق مشاركته بالجلسات لحين ادراج العفو العام

# بعد الجدل الذي اثير حوله.. استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة واحد بالمئة من الرواتب وبأثر رجعي

# بعد فوزه باغلبية الاصوات.. الرئيس اللبناني يكلف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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