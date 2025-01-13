انت الان تتابع خبر بعد "الاستياء من شكل الشراكة السياسية".. السوداني وبارزاني يتفقان على 3 نقاط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني".



وبحسب البيان، جرى، خلال اللقاء، "بحث التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم ارجاء البلاد".

وأوضح البيان انه "جرى بحث الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين، وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وبحسب البيان، أكد الجانبان "أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية؛ من أجل مواجهة التحديات وإزالة الصعوبات في البلد، بما يحقق مصالح عموم أبناء شعبنا العراقي، ويعزز هدف ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".

وجاء ذلك بعد تلويح المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ"الانسحاب من الحكومة في بغداد" بفعل ازمة الرواتب والية التعامل معها، فيما عبر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يوم امس خلال اجتماع استثنائي في أربيل عن عدم الرضا على العلاقة مع بغداد وتعاملها مع أربيل والتي وصفها بانها تتعامل مع الإقليم ليس بشكله الفيدرالي بل اقل من المحافظات الأخرى، فضلا عن كونه تعامل "غير عادل".