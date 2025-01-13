انت الان تتابع خبر "مستعدون لحل الإشكاليات".. السيد الحكيم يضع 5 أساسيات عن النظام السياسي امام مسؤولة امريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "التقينا صباح اليوم فيكتوريا تايلور، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وتداولنا في تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ومستجدات العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين".وأكد أن "العراق يقدم نموذجًا مهمًا بنظامه السياسي وتداوله السلمي للسلطة وفصل السلطات، وبيّنا أنه يعيش حالة من الاستقرار غير المسبوقة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، وقلنا إن هذا الاستقرار هو نتاج تضحيات العراقيين من جميع المكونات".

وأشار إلى أن "هناك دعمًا وتبنيًا من العراقيين جميعًا لحفظ وإدامة هذا الاستقرار والانتقال به إلى الاستقرار الدائم. كما أبدينا دعمًا لتصفير الأزمات ومغادرة الإشكاليات وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة".

وأكد على "قدرة العراق على الدفاع عن نفسه، وشددنا على ترصين الجبهة الداخلية وإدامة اللحمة والوحدة الوطنيتين".