انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يصل إلى نيويورك لتسلّم رئاسة مجموعة الـ77 والصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، وصل إلى نيويورك يوم الاثنين الموافق 13 كانون الثاني 2025 للمشاركة في مراسم استلام العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2025".

وأضافت ان "الوزير سيجري لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ".

يُذكر أن العراق حقق إنجازاً دبلوماسيًا بارزاً بانتخابه رسمياً لرئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 أيلول 2024، بمشاركة فؤاد حسين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الـ77 والصين تُعدّ أكبر تجمع للدول داخل الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 134 دولة.