شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» تبيع حصتها في «الدهانات الممتازة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية توقيع شركتها التابعة شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء اتفاقية بيع وشراء الحصص وذلك لبيع كامل حصتها في شركة الدهانات الممتازة في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك الشركة التابعة منها 81% وذلك بقيمة أولية وقدرها 14,013,000 ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول السعودية، أن الاتفاقية تتضمن بيع 8100 حصة في شركة الدهانات الممتازة المملوكة للشركة التابعة، وتبلغ قيمة كل حصة (1,730) ريال، بسعر مبدئي وقدره 14,013,000 ريال.
ونوهت بتحديد السعر النهائي وفق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية شراء وبيع الحصص المبرمة بين شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء وشركة شيروين ويليامز جزر كايمان المحدودة والشركة السعودية للدهانات الصناعية المحدودة.
وأفادت بأن قيمة البيع الأولية 17,300,000 ريال لأسهم شركة الدهانات الممتازة. 81% من الأسهم يتم الاحتفاظ بها بشكل غير مباشر بواسطة شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء، بينما يحتفظ مساهم أقلية، وهو شركة شيروين ويليامز جزر كايمان، بـ 19% من الأسهم.
وستوزع قيمة البيع وفقًا لهيكل الملكية (81% = 14,013,000 ريال و19% = 3,287,000 ريال). على أن يحدد السعر النهائي وفقًا للآلية الموضحة في اتفاقية البيع والشراء .
ووفقًا للاتفاقية، ستعدل قيمة البيع الأولية بناءً على الحسابات الختامية. وبالتالي، فإن القيمة النهائية ستكون معروفة فقط في تاريخ الإغلاق، الذي يُتوقع أن يكون قبل نهاية الربع الأول من عام 2025 والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وفقًا لأحدث البيانات المالية الموحدة المختصرة الصادرة عن شركة البحر الأحمر العالمية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتم الإفصاح عن الأصول والخصوم بشكل منفصل في بيان المركز المالي تحت بند "مُحتفظ بها للبيع"، كما هو مفصل في الإيضاح 16 في البيانات المالية الموحدة المختصرة لشركة البحر الأحمر العالمية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وذكرت أن أسباب الصفقة: تعزيز الوضع المالي للشركة، وتنفيذ استراتيجية الشركة للخروج وتصفيّة قطاع أعمال الدهانات، وتحسين مستوى السيولة النقدية، والتركيز على استثمارات أكثر ربحية في السوق.
وتوقعت أن يكون للصفقة تأثيرا إيجابيا على البيانات المالية الموحدة لشركة البحر الأحمر العالمية في السنة المالية 2025 وذلك عند إتمام عملية البيع.
ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل للأغراض التشغيلية العامة.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول السعودية، أن الاتفاقية تتضمن بيع 8100 حصة في شركة الدهانات الممتازة المملوكة للشركة التابعة، وتبلغ قيمة كل حصة (1,730) ريال، بسعر مبدئي وقدره 14,013,000 ريال.
ونوهت بتحديد السعر النهائي وفق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية شراء وبيع الحصص المبرمة بين شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء وشركة شيروين ويليامز جزر كايمان المحدودة والشركة السعودية للدهانات الصناعية المحدودة.
وأفادت بأن قيمة البيع الأولية 17,300,000 ريال لأسهم شركة الدهانات الممتازة. 81% من الأسهم يتم الاحتفاظ بها بشكل غير مباشر بواسطة شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء، بينما يحتفظ مساهم أقلية، وهو شركة شيروين ويليامز جزر كايمان، بـ 19% من الأسهم.
وستوزع قيمة البيع وفقًا لهيكل الملكية (81% = 14,013,000 ريال و19% = 3,287,000 ريال). على أن يحدد السعر النهائي وفقًا للآلية الموضحة في اتفاقية البيع والشراء .
ووفقًا للاتفاقية، ستعدل قيمة البيع الأولية بناءً على الحسابات الختامية. وبالتالي، فإن القيمة النهائية ستكون معروفة فقط في تاريخ الإغلاق، الذي يُتوقع أن يكون قبل نهاية الربع الأول من عام 2025 والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وفقًا لأحدث البيانات المالية الموحدة المختصرة الصادرة عن شركة البحر الأحمر العالمية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتم الإفصاح عن الأصول والخصوم بشكل منفصل في بيان المركز المالي تحت بند "مُحتفظ بها للبيع"، كما هو مفصل في الإيضاح 16 في البيانات المالية الموحدة المختصرة لشركة البحر الأحمر العالمية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وذكرت أن أسباب الصفقة: تعزيز الوضع المالي للشركة، وتنفيذ استراتيجية الشركة للخروج وتصفيّة قطاع أعمال الدهانات، وتحسين مستوى السيولة النقدية، والتركيز على استثمارات أكثر ربحية في السوق.
وتوقعت أن يكون للصفقة تأثيرا إيجابيا على البيانات المالية الموحدة لشركة البحر الأحمر العالمية في السنة المالية 2025 وذلك عند إتمام عملية البيع.
ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل للأغراض التشغيلية العامة.