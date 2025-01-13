زلزال جديدة بقوة 5.1 درجة يضرب الإكوادور

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة "غواياكيل" أكبر مدن الإكوادور.وأفاد بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترًا جنوب شرق "غواياكيل"، وعلى عمق 82.7 كيلومترًا.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.زلازل الإكوادور المستمرةوضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر الثلاثاء الماضي، بلدة "بالورا" شمال شرق الإكوادور.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على عمق 162.7 كيلومترًا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.يذكر أن الإكوادور التي تتعرض باستمرار للزلازل لوجودها على حدود صفائح "نازكا"، شهدت في أبريل 2016 زلزالًا بقوة 7.8 درجات، أدى إلى تدمير قرى في مقاطعتي "منابي" و"ايزميرالداس" الساحليتين، وأسفر عن مقتل 673 شخصًا.