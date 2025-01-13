"روسيا اليوم" تكشف تفاصيل المرحلة الأولى لمسودة اتفاق وقف الحرب في غزة

كشفت مصادر مطلعة لـ "روسيا اليوم" عن تفاصيل مسودة اتفاق التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل مع قرب التوصل لاتفاق .

وذكرت المصادر المطلعة إن مسودة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتضمن 3 مراحل لكل مرحلة 42 يوما بداية من الوقف المؤقت لإطلاق النار وصولا إلى وقف مستدام وتبديل رفات جثامين الموتى وبعدها مرحلة بداية إعمار قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن المرحلة الأولى تتضمن الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك وادي غزة محور نتساريم ودوار الكويت. كما تشمل تلك المرحلة وقفا مؤقتا للنشاط الجوي لأغراضه العسكرية والاستطلاع في قطاع غزة لمدة 10 ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى.

وأوضحت المصادر لـ "روسيا اليوم" أنه في اليوم السابع تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم بدون حمل سلاح.

وأشارت المصادر إلى أنه في اليوم الـ 22 ستنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود مع تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل

ولفتت المصادر إلى أنه بدءا من اليوم الأول سيتم إدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود نحو 600 شاحنة يومياً على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 شاحنة للشمال بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء والتجارة و المعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات و المراكز الصحية والمخابز.

وكشفت المصادر إلى أنه فيما يخص عملية تبادل الأسرى فإنه خلال المرحلة الأولى تطلق حماس سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين أحياء أو جثامين من نساء مدنيات ومجندات وأطفال دون سن 19 من غير الجنود وكبار السن فوق سن 50 ومدنيين جرحى ومرضى، بمقابل إن تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال و النساء مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاق سراحه، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا (أي نحو 990 أسيرا فلسطينيا).

كما تتضمن المسودة إطلاق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها 30 منهم حصلوا على أحكام مؤبد و20 يقضون أحكاماً أخرى ولا يتبقى لهم أكثر من 15 عاما بناء على قوائم تقدمها حماس.

وتطلق حماس في اليوم الأول من الاتفاق سراح 3 اسرى إسرائيليين مدنيين وفي اليوم السابع من الاتفاق، ستطلق حماس سراح أربعة إسرائيليين آخرين مدنيين، وبعد ذلك ستطلق حماس سراح ثلاثة اسرى إسرائيليين إضافيين كل سبعة أيام، أولا النساء مدنيين وجنود، وسيتم إطلاق سراح جميع الاسرى الأحياء قبل إعادة جثامين الموتى.