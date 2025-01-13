احذروا التلاعب في الإعلانات العقارية

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الرياض - محمد الوسيري - رصدت الهيئة العامة للعقار في إحدى المنصات العقارية شبهة تلاعب في بيانات الإعلانات العقارية، حيث لوحظ تفاوت في الأسعار المعلن عنها على نفس الصك العقاري.

التحقق من الإعلانات

وأكدت هيئة العقار على أنه تم التحقق من هذه الإعلانات، وبناءً على ذلك تم استدعاء مالك الصك والوسطاء الناشرين لهذه الإعلانات للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

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وفي هذا السياق، نوهت الهيئة بأنه يتم رصد أي إعلانات تحمل نفس المخالفة، ويتم التنسيق حيالها مع المنصات الإلكترونية والوسطاء العقاريين للتحقق واتخاذ اللازم يحق المخالفين.

كما شددت الهيئة على أن استخدام التراخيص ببيانات غير صحيحة أو مضللة أو لا تتعلق بالعقار المعلن عنه يعد انتهاكًا للأنظمة ويعرض صاحب الترخيص للمساءلة القانونية، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

واهابت الهيئة بالجميع الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر قنواتها الرسمية، مشددة على أنها ستواصل متابعة الإعلانات العقارية المنشورة، ولن تتهاون في تطبيق النظام الضمان الشفافية وحفظ حقوق كافة الأطراف.