شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع أحد السعودى لقطع إعارة ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع نظرائهم بنادى أحد السعودى من أجل قطع إعارة البولندى كونراد ميشالاك، بعدما أبدى كريستيان جروس رغبته فى رحيل اللاعب، لعدم تقديم مردود جيد يليق باللاعب المحترف.

واشترط مسئولو أحد السعودى موافقة ميشالاك على العودة مرة أخرى، خاصة أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المالية، حيث تقاضى 73 ألف دولار فقط منذ قدومه فى الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى تأخر سداد إيجار الشقة والسيارة الخاصة به.

عقد ميشالاك مع أحد السعودى يبلغ مليون و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار.

وأكد كونراد ميشالاك أنه لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.