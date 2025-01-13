شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 12 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 - 1 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويضمن تأهله لربع نهائى الكونفدرالية، بينما تعادل المصرى مع إنيمبا النيجيرى بهدف لمثله ويؤجل صعوده لنفس الدور.

الزمالك يهزم بلاك بولز 3 – 1 ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

تأهل فريق الزمالك إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

المصرى البورسعيدى يتعادل مع إنيمبا ويؤجل صعوده لدور الثمانية بالكونفدرالية

تعادل المصرى البورسعيدى مع إنيمبا النيجيري بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن فاعليات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

ماذا يحتاج الأهلى لصدارة المجموعة الثالثة بعد التأهل لربع نهائى أفريقيا؟

يلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لنادى ديجرفورس السويدي

وافق مسئولو نادى الزمالك على إعارة الفلسطينى عمر فرج مهاجم الفريق الكروى الأول لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات التى جرت بين الناديين فى الساعات الماضية.

زيزو يعادل رقم حمادة إمام فى قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك بـ84 هدفًا

عادل أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رقم الراحل الثعلب "حمادة إمام" فى قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض، بعد تسجيل هدف فى مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية الأفريقية.

الكاميرون تفوز على مصر فى ذهاب تصفيات كأس العالم للكرة النسائية

فاز منتخب الكاميرون للكرة النسائية تحت 17 عاما على منتخب مصر بخماسية نظيفة، في المباراة المقامة باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاء الذهاب بتصفيات كأس العالم القادمة التي يستضيفها المغرب.

عمرو قلاوة يخضع لأشعة غدا لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن سيراميكا

يخضع عمرو قلاوة لاعب وسط فريق سيراميكا، لأشعة غدا لتحديد حجم إصابته وموقفه من مباراة فريق أمام طلائع الجيش، المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.