شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه: الزمالك سيقف على رحيل لاعب.. وفتوح اتغير داخل وخارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد المندوه مدرب حراس مرمى الناشئين في الزمالك أن النادى لا يقف على أى لاعب لكن الوقت الحالى والظروف التى يمر بها الفريق سيقف على لاعب، بسبب عدم وجود الكم الذى يستطيع سد العجز فى العدد قائلا" :مفيش الكم اللى يشيل الفريق وهو مارأيناه بعد إصابة ناصر ماهر".

وأضاف المندوه، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت، إن مركز حراسة المرمى بالزمالك إذا كان صاحب قرار سيختار محمد صبحى لحراسة مرمى الفريق، فى ظل قدرته على حراسة مرمى الفريق الأبيض نظرا لمستواه.

وتطرق المندوه إلى أحمد فتوح لاعب الفريق، فقال: إنه أصبح أكثر التزاما داخل الملعب وخارجه بعد الأزمة التى مر بها الشهور الماضية حتى ان ملامحه تغيرت أيضا قائلا: "ماشى جنب الحيط".