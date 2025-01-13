شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج يعلن انتقاله من الزمالك إلى ديجرفورس السويدى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 11:29 م

أعلن عمر فرج لاعب فريق الزمالك عن انتقاله رسميا إلى نادى ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجارى.



ونشر فرج عبر خاصية استورى بموقع تبادل الصور إنستجرام: "skont o vara tillbaka i bruket" "من الجميل أن أعود"، ردا على منشور النادى السويدى على صفحته ترحيبا باللاعب.

ووافق مسئولو نادى الزمالك على إعارة الفلسطينى عمر فرج مهاجم الفريق الكروى الأول لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات التى جرت بين الناديين فى الساعات الماضية.

وجاءت موافقة إدارة الزمالك على إعارة عمر فرج، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، من أجل حصول اللاعب على فرصة للمشاركة.