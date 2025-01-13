شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل القندوسى: اللاعب لديه 3 عروض من أوروبا والخليج.. وسيراميكا اتفق مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر يحيى وكيل أعمال أحمد القندوسى، أن سيراميكا أتم اتفاقه مع الأهلى على ضم اللاعب، ولم يصلنا أى كلام عن تراجع الأهلى عن موقفه تجاه القندوسى.

وقال نصر يحيى، فى مداخلة مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "سيراميكا توصل لاتفاق تام مع الأهلى بخصوص انتقال أحمد القندوسى، ولم يحدث أى جديد وكل الكلام عن تراجع الأهلى مجرد أحاديث فى الإعلام ولم يتم إخبارنا حتى الآن بتراجع الأهلى".

وأضاف: "سيراميكا اتفق مع أحمد القندوسى على التعاقد لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل، ولا يوجد بند فى عقده يمنع انتقاله إلى الزمالك أو أى ناد، والزمالك لم يفاوض اللاعب".

وتابع: "أحمد القندوسى يمتلك عرضا من أوروبا وعرضين من الخليج، والكل منتظر ماذا سيحدث في نهاية الموسم من أجل التحرك لضمه، وهو يفضل الرحيل لأوروبا".

وعن تألق القندوسى، قال: "أحمد القندوسى يركز فى التدريبات فقط ولا ينشغل بأى شىء خارج الملعب وهو السر فى تألق اللاعب مع سيراميكا".