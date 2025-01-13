شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 350 سلة غذائية في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 سلة غذائية في مخيم للنازحين بمنطقة كوليكورو بجمهورية مالي استفاد منها 1،400 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية مالي لعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة.