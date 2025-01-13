شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على انتقاداته.. حاكم كاليفورنيا يدعو ترامب لزيارة أماكن الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

نقص الاستعدادات وتأخر الاستجابة

نقص المياه في لوس أنجلوس

الرد على إهانات ترامب

الدمام - شريف احمد - شن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هجومًا جديدًا على المسؤولين الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا، واتهمهم بعدم الكفاءة في إدارة الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس، في حين دعاه حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى معاينة الجهود المبذولة بنفسه.وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس، والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".وأضاف: "إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا، إنهم يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق، ماذا جرى لهم؟، الموت في كل مكان".على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، فإن انتقادات وُجهت إلى السلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها.وفرغت خزانات مكافحة الحرائق في حي باسيفيك باليسايدس الراقي الذي طالته واحدة من 5 حرائق غابات في المنطقة، كما عرقل نقص المياه الجهود في أماكن أخرى.وقالت نيكول بيري التي أتت النيران على منزلها في باسيفيك باليسايدس، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن السلطات "تخلّت بالكامل" عن السكان.قبل نحو أسبوع واحد من عودته إلى البيت الأبيض، يواصل ترامب انتقاد الديمقراطيين، وشن هجمات عدة دون أن يقدم أدلة على حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.ويدعو نيوسوم منذ أيام، ترامب للتوجه إلى لوس أنجلوس ومعاينة الأضرار والجهود المبذولة لإخماد الحرائق بنفسه.وقال نيوسوم في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأحد "أنتظر بفارغ الصبر أن يأتي إلى هنا"، متحدثًا عن ترامب.ودعا ترامب حاكم كاليفورنيا إلى الاستقالة، قائلًا إن كاليفورنيا تعاني نقص المياه بسبب سياسات بيئية ينتهجها الديمقراطيون، وتهدف إلى تحويل مياه الأمطار لحماية "أسماك عديمة الفائدة".وتأتي معظم المياه التي تستخدمها مدينة لوس أنجلوس من نهر كولورادو، ويستخدمها القطاع الزراعي في المقام الأول.قال غافين نيوسوم الأحد: "لا أعتقد أن هذه المعلومات المضللة تساعدنا، الرد على إهانات دونالد ترامب التي اعتدتها سيستغرق مني شهورًا".وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 12 ألف مبنى، بحسب إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في حين أفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بمقتل 16 شخصًا على الأقل.ورغم جهود آلاف عناصر الإطفاء لاحتواء النيران، تمدّد حريق باسيفيك باليسايدس يوم الأحد، وقد تشتد النيران خلال الساعات المقبلة مع توقع عودة الرياح القوية.