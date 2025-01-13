انت الان تتابع 4 إرشادات للسلامة.. نصائح مرورية للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2025, 6:39 صباحاً

نبَّه المرور السعودي الطلاب والطالبات لضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية، من أجل سلامتهم. وحثَّ "المرور" الطلاب والطالبات على انتظار الحافلة في مكانٍ آمن بعيداً عن حافة الطريق، والتأكّد من خلو الشارع تماماً من المركبات في حالة عبوره. ودعا إلى التأكد من وقوف الحافلة تماماً قبل الصعود إليها، والصعود والنزول من الحافلة بهدوء.

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