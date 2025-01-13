شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13 يناير 2025.. الكيلو بـ300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13 يناير 2025، في الأسواق لدى الجزارين وفى المنافذ الحكومية المختلفة.

وسجل سعر الكيلو مستويات من 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات، وهذه الأسعار مستقرة منذ عدة شهور.

وبحسب بيانات الغرفة التجارية بالقاهرة، فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها.



وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيها فى منافذ أمان ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.