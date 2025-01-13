شكرا لقرائتكم خبر عن رواد صالون حسين رياض الثقافى بذكرى ميلاده.. من إبراهيم ناجى إلى عبده صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان حسين رياض الذى أطلق عليه أب السينما المصرية، والذى قدم أعمالاً مهمة تركت في مشواره الفني بصمة كبيرة مع الجمهور.

كانت بدايته الفنية بعدما ترك الكلية الحربية، حيث كون هو ويوسف وهبى وأحمد علام وعباس فارس وحسن فايق، وغيرهم فرقة هواة التمثيل المسرحى، وكان يشرف على تدريبهم إسماعيل وهبى، شقيق يوسف وهبى، ثم عبدالحميد حمدى، وأوقف حياته على الفن نزولا على نصيحة عزيز عيد.

وهو مولود في 13 يناير 1897 لأسرة متوسطة، وشقيقه الأصغر هو الفنان فؤاد شفيق، وقد تعلق حسين وفؤاد بفن التمثيل منذ الصغر،وانضما في مطلع شبابهما لفرقة عبدالرحمن رشدى، وفى سن مبكرة جداً لعب حسين رياض أدوار الأب وأداها ببراعة واقتدار بشهادة الجمهور وزملائه الفنانين،وعندما افتتح يوسف وهبى مسرح رمسيس في أوائل 1923،انضم حسين رياض لفرقة رمسيس.

وواصل تألقه وربطت بينه وبين يوسف وهبى صداقة وطيدة، ثم انضم لفرقة فاطمة رشدى لعدة سنوات، وقد بدأت علاقته بالسينما منذ كانت صامتة، ثم قدم في بدايات السينماالناطقة أفلاماً، منها الدفاع وسلامة في خير، ولاشين الذي جسد فيه حسين رياض شخصية ملك طاغية.

الفنان حسين رياض هو أحد اشهر الذين قدموا دور الاب فى السينما فكان أبا لشكرى سرحان فى "رد قلبى" وأبا لفاتن حمامة فى "بابا أمين" وأبا للبنى عبد العزيز فى "آه من حواء" وأبا لحسن يوسف فى " فى بيتنا رجل " وغيرها الكثير من الأفلام التى كان فيها التموذج الأمثل للأب الطيب المكافح الناصح لأولاده التى يربيهم علبى القيم والمبادئ، ورصيده الفنى نحو 200 فيلم و240 مسرحية و150 تمثيلية إذاعية.

وما لا يعرفه الكثير من المحبين لهذا الفنان الكبير أنه كان عاشقا للثقافة والفن، وكان يعقد فى منزله صالونا ثقافيا أدبيا شعريا بشكل دائم، كان الصالون يشهد حضور الشاعر إبراهيم ناجى وإمام الصفتاوى والموسيقار عبده صالح والفنانة زوزو حمدى الحكيم والفنانة زينب صدقى وغيرهم من نجوم الثقافة والفن والأدب.

كرم كثيرا عن عدة أدوار قدمها لكن التكريم الأفضل بالنسبة له والذى كان يعتز به هو تكريم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر له بوسام الفنون عام 1962، وحصل أيضا فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى السادس عشر على درع الريادة تكريما له فى ذكرى ميلاده المائة، تسلمته ابنته فاطمة حسين رياض.