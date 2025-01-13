شكرا لقرائتكم خبر عن من طهران تفاصيل مفاجئة عن الرسالة التي حملها المبعوث الاممي بشأن الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، في طهران استئناف العملية السياسية في اليمن تحت رعاية المنظمةالدولية.

وزار جروندبرج، العاصمة الإيرانية، هذا الأسبوع، حيث التقى وزير الخارجية عباس عراقجي، ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال مكتب جروندبرج إنه شدد في طهران على الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدماً في خارطة الطريق لتحقيق السلامفي اليمن، وأعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي على مساحة الوساطة.

وكان قد زار المبعوث الأممي خلال الأيام الماضية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في زيارة تعد الأولى منذ مايو 2023.

وأجرى مباحثات مع مليشيا الحوثي حول جهود إحياء العملية السياسية، التي تشهد جمودا، منذ أكثر من عام.

وفي وقت سابق، أعلن الوسيط الدولي اختتام زيارة له إلى سلطنة عُمان، التقى خلالها مسؤولين عُمانيين وقيادات حوثية.

وحثّ على اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية، وشدد على أهمية خفض التصعيد.

وأشار إلى أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية أمر ضروريلإظهار الالتزام بجهود السلام.

وأوضحت الخارجية العُمانية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، خليفة الحارثي، وعددا من المسؤولين في الوزارة، استعرضوا معغروندبرغ التطورات في المنطقة، ومستجدات القضية اليمنية.

وأشارت إلى أن اللقاء ناقش الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، دون مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، قال مراسل "رويترز"، محمد الغباري، أن المبعوث الأممي ينتظر أن يحمل أفكارا جديدة بشأن إحياء عملية السلام المتعثرة،وتطورات الوضع في البحر الأحمر والمنطقة.

وكانت آخر زيارة للمبعوث غروندبرغ إلى صنعاء في مايو 2023.